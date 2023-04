IA impulsiona resultados da Microsoft melhores que o esperado no 1T

A Microsoft publicou, nesta terça-feira (25), resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre do ano, impulsionados por sua atividade na nuvem apoiada na Inteligência Artificial (IA).



Entre janeiro e março, terceiro trimestre contábil da empresa e primeiro do ano, a Microsoft registrou um aumento de 7% em seu faturamento em relação ao mesmo trimestre do ano passado, para US$ 52,8 bilhões (R$ 267,2 bilhões).



A Microsoft abriu uma clara vantagem entre os gigantes tecnológicos desde o lançamento, em novembro, da interface de inteligência artificial ChatGPT, idealizada pela start-up californiana OpenAI, na qual investiu substancialmente.



A empresa de Redmond, no estado de Washington, já integrou o ChatGPT à sua ferramenta de busca Bing, que nunca havia sido capaz de competir com o Google.



A Microsoft pretende usar a tecnologia do ChatGPT em todos os seus produtos.



"Os modelos de inteligência artificial mais avançados do mundo podem ser usados com a interface mais universal, a linguagem comum, e darão início a uma nova era para a computação", disse Satya Nadella, presidente da Microsoft, em comunicado publicado nesta terça-feira.



Sinal do impulso dado pelo ChatGPT ao grupo, sua receita proveniente dos serviços de nuvem ou computação remota, que usa inteligência artificial, subiu 22% em um ano para US$ 28,5 bilhões (R$ 144,23 bilhões) e representa mais da metade do faturamento da empresa (54%).



No primeiro trimestre, os lucros da Microsoft alcançaram US$ 18,3 bilhões (R$ 92,6 bilhões), 9,4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os lucros foram de US$ 2,45 por ação, superando as estimativas de US$ 2,24 dos analistas.



Nas negociações eletrônicas após o fechamento em Wall Street, as ações da empresa subiram 4,79%.



MICROSOFT