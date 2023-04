Tribunal suspende evacuação de bairro pobre da ilha de Mayotte

Um tribunal suspendeu a evacuação de um bairro pobre de Mayotte marcada para esta terça-feira (25) como parte de uma operação contra o crime e as moradias insalubres neste departamento francês do Oceano Índico.



A operação de retirada do bairro, localizado na periferia da capital, foi suspensa depois que a justiça constatou "a existência de um ato de violência" devido às condições de despejo consideradas "irregulares" pelas pessoas contrárias à expulsão.



Poudo depois do horário previsto para a expulsão foram registrados confrontos entre jovens moradores e a polícia.



Como parte da operação "Wuambushu" (recuperação, em maore), a França mobilizou quase 1.800 policiais e gendarmes para expulsar migrantes e destruir barracos em Mayotte.



Mayotte registra a cada ano a chegada de milhares de migrantes em embarcações improvisadas, chamadas de "kwassa kwassa", procedentes das Comores e da região africana dos Grandes Lagos e de Madagascar.