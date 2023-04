Júri dos EUA decidirá se Ed Sheeran plagiou Marvin Gaye

A seleção de júri começou, nesta segunda-feira (24), em Nova York, no julgamento para determinar se o astro pop britânico, Ed Sheeran, plagiou "Let's Get It On" da lenda da música soul americana Marvin Gaye, ao compôr seu sucesso "Thinking Out Loud" de 2014.



Os demandantes são os herdeiros de Ed Townsend, um músico e produtor que coescreveu o clássico soul lançado por Gaye em 1973.



Eles alegam que há "surpreendentes similaridades e elementos comuns manifestos" entre o clássico de Gaye e "Thinking Out Loud" de Sheeran.



Esta não é a primeira vez que Sheeran é levado aos tribunais. Em abril de 2022, o cantor e compositor de 32 anos ganhou uma batalha legal em Londres, quando um tribunal decidiu contra dois músicos que o acusavam de copiar uma de suas obras, para seu megassucesso "Shape of You".



Agora, o cantor está entre as possíveis testemunhas para o julgamento em Nova York, no qual a apresentação dos argumentos iniciais deve começar na terça-feira após a seleção do júri, disse à AFP um advogado que trabalha no caso.



A família de Townsend apontou que o grupo Boyz II Men misturou as duas canções e que Sheeran também combinou as músicas no palco.



A equipe legal de Sheeran rechaçou as acusações dos herdeiros de Townsend. Seus advogados sustentam que "há dezenas, se não centenas, de canções anteriores e posteriores" à canção de Gaye, "que utilizam a mesma progressão de acordes ou uma similar".



"Estas misturas são irrelevantes para qualquer tema do caso e seriam enganosas [e] confundiriam o júri", destacou.



"Thinking Out Loud", de Sheeran, estourou na lista Billboard Hot 100 dos Estados Unidos no momento de seu lançamento e o britânico ganhou um Grammy de "Canção do Ano" em 2016.



O processo, apresentado em 2016 e novamente em 2017, depois de ser recusado por motivos de procedimento, também cita a Sony.



No julgamento ocorrido no ano passado em Londres, o cantor qualificou o processo como um símbolo dos litígios sobre direitos autorais que vão longe demais, podendo sufocar a criatividade.



O juiz concordou e declarou que Sheeran não havia copiado "nem deliberada nem inconscientemente", em seu sucesso "Shape of You", parte da melodia da canção "Oh Why" de Sami Chokri e Ross O'Donoghue.



O magistrado reconheceu as similaridades entre as duas canções, mas finalmente determinou que havia grandes diferenças, e que os advogados de Chokri não puderam provar que Sheeran tinha ouvido a canção.



A família de Gaye não faz parte do processo em Nova York contra Sheeran, embora já tenha processado com sucesso os artistas Robin Thicke, Pharrell Williams e T.I. pelas similaridades entre a canção "Blurred Lines" e "Got to Give it Up" de Gaye.



SONY