Chico Buarque recebe Prêmio Camões das mãos do presidente Lula em Portugal

O cantor e compositor Chico Buarque recebeu, nesta segunda-feira (24), o maior prêmio literário da língua portuguesa das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu colega português, Marcelo Rebelo de Sousa.



O prêmio Camões havia sido atribuído em 2019 a este ícone da música brasileira, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar os documentos necessários para que a honraria fosse oficialmente remetida ao cantor, conhecido por seu engajamento político e contra a ditadura militar (1964-1985).



"Reconforta-me que o ex-presidente tenha tido a rara fineza de não sujar o meu prêmio Camões", disse o cantor durante uma cerimônia organizada no Palácio de Queluz, na periferia oeste de Lisboa.



"Esse prêmio é uma resposta do talento contra a censura", declarou o presidente brasileiro.



Lula deseja relançar os laços diplomáticos com os principais interlocutores do Brasil, após anos de isolamento que marcaram o mandato de seu antecessor.



Depois de visitar a Argentina, o Uruguai, os Estados Unidos e, mais recentemente, a China, ele iniciou, nesse fim de semana, uma visita de Estado a Portugal.



O Prêmio Camões foi criado em 1988 por Portugal e Brasil com o objetivo de homenagear os autores lusófonos que contribuem para o reconhecimento da língua portuguesa.



Ele é tradicionalmente atribuído alternadamente a um autor português, brasileiro ou originário de um dos países africanos de língua portuguesa.



O brasileiro Jorge Amado e o português José Saramago figuram entre seus homenageados mais conhecidos.