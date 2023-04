Crescente Vermelho recupera corpos de 34 migrantes afogados perto da Líbia

O Crescente Vermelho da Líbia indicou nesta segunda-feira (24) que recuperou os corpos de 34 migrantes afogados no Mediterrâneo nos últimos cinco dias, encontrados na costa deste país do norte da África.



"Pelo segundo dia consecutivo, após o alerta do naufrágio de uma embarcação de migrantes perto da costa de Sabratha (oeste), foram encontrados 11 corpos que foram entregues às autoridades da cidade (...), o que aumenta para 34 o número de corpos encontrados", relatou o Crescente Vermelho.



Esta organização humanitária já havia indicado na quarta-feira que encontrou seis corpos na costa de Sabratha, cidade localizada 70 quilômetros a oeste da capital Trípoli, e no domingo encontrou 17.



Em imagens divulgadas pelo Crescente Vermelho, voluntários foram vistos carregando corpos de migrantes em sacos pretos e deixando-os em ambulâncias.



"Um barco inflável no qual viajavam dezenas de migrantes virou na quarta-feira perto da costa de Sabratha", disse à AFP uma fonte das forças de segurança desta cidade.



"O número de vítimas pode aumentar", alertou a mesma fonte.



A ONG Alarm Phone, um grupo de voluntários que administra uma linha telefônica de emergência para migrantes em dificuldade no mar, informou na quarta-feira que recebeu um telefonema dos passageiros de uma embarcação precária que se encontrava à deriva no mar.



A Alarm Phone alertou a Guarda Costeira da Líbia, que não reagiu.



Após a queda do regime de Muammar Gaddafi na Líbia, o caos invadiu este país, que tornou-se uma das principais rotas migratórias para chegar clandestinamente à Europa.