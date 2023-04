Rússia lança seu próprio robô conversacional

A empresa tecnológica Sber anunciou nesta segunda-feira (24) a criação de seu próprio robô conversacional e se junta à atual corrida pela inteligência artificial, simbolizada pelo fenômeno do programa americano ChatGPT.



O "GigaChat" representará "uma estreia" para a Rússia, disse a empresa estatal em comunicado publicado em seu site, acrescentando que inicialmente estará "disponível apenas em modo de teste, mediante convite" da própria Sber.



O bot conversacional poderá "conversar, escrever textos, responder a perguntas factuais", bem como "programar computadores" e "criar imagens a partir de descrições", adicionou.



Guerman Gref, presidente e diretor-geral da empresa, garantiu que o lançamento do GigaChat representa "um avanço para o conjunto do vasto universo de tecnologias russas".



O país tenta há anos reforçar a sua soberania digital e seu controle neste setor, tendência que se acentuou após o início da ofensiva russa na Ucrânia, que levou a uma série de sanções econômicas por parte dos países ocidentais e ao encerramento e bloqueio de páginas web e redes sociais por Moscou.



O lançamento do GigaChat ocorre poucos meses depois do lançamento do ChatGPT, um robô conversacional financiado pela gigante americana Microsoft que causou sensação pela sua capacidade de responder a perguntas complexas ou programar um computador em poucos segundos, em novembro do ano passado.