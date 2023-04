Presidente do Peru troca quatro ministros de seu gabinete

A presidente do Peru, Dina Boluarte, renovou neste domingo (23) parte de seu gabinete ao nomear quatro novos ministros, incluindo o titular da Justiça, na segunda remodelação significativa desde que assumiu o poder em dezembro.



As mudanças no gabinete, que é composto por 19 ministros, afetaram as pastas de Comércio Exterior, Educação, Justiça e Trabalho.



O caso mais notável foi na Justiça, onde Daniel Maurate substituiu José Tello. A saída de Tello coincide com a chegada ao Peru, neste domingo, do ex-presidente Alejandro Toledo, extraditado pelos Estados Unidos em um caso de corrupção e lavagem de dinheiro, e a quem ela chamou de "criminoso".



Boluarte ratificou no cargo de presidente do Conselho de Ministros o seu braço direito e número dois do governo, Alberto Otárola.



A presidente peruana deve governar até julho de 2026, quando termina seu mandato, depois de superar os protestos contra ela que deixaram mais de 50 mortos entre dezembro e fevereiro.



Boluarte era vice-presidente do Peru até 7 de dezembro do ano passado, quando substituiu o esquerdista Pedro Castillo, destituído pelo Congresso após sua tentativa fracassada de golpe de Estado.