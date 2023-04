Chefe da Fox retira processo de difamação contra pequeno portal australiano

O diretor-executivo da Fox Corporation, Lachlan Murdoch, retirou nesta sexta-feira uma denúncia de difamação contra um pequeno portal australiano que acusou sua família de instigar a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021.



Os advogados do portal digital denunciado, Crikey, disseram que Murdoch "interrompeu seu caso de difamação", que havia começado oito meses antes.



Lachlan Murdoch, filho mais velho do magnata da mídia Rupert Murdoch, processou Crikey por uma série de artigos que acusavam a família e "comentaristas venenosos da Fox News" como "conspiradores" nos eventos de 6 de janeiro de 2021.



Apoiado por uma forte equipe jurídica, Murdoch tinha vantagem neste caso, o que poderia resultar em custos legais ruinosos para o pequeno veículo independente.



A decisão abrupta ocorre dias depois que a Fox News concordou em pagar à fabricante de máquinas de votação Dominion US$ 787,5 milhões (R$ 3,9 bilhões) em danos por alegar falsamente que suas máquinas de votação foram manipuladas.



Crikey queria apresentar evidências no julgamento relacionadas ao caso Dominion, que expôs mensagens internas mostrando que a rede sabia que as alegações de fraude feitas pelo ex-presidente Donald Trump e sua comitiva eram falsas.



Os advogados australianos de Murdoch disseram nesta sexta-feira que "não há verdade" nas críticas de Crikey, mas decidiram desistir do caso para evitar que Crikey "use o tribunal" para uma "campanha de marketing destinada a obter assinantes".



Os advogados de Crikey disseram que tentarão recuperar os custos legais do caso.



"Ganhamos", tuitou Will Hayward, chefe da empresa de mídia privada, proprietária da Crikey.



