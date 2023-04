Twitter remove rótulo de 'mídia afiliada ao Estado'

O Twitter removeu os rótulos "mídia afiliada ao Estado" e "mídia financiada pelo governo" aplicados até agora a várias contas de veículos de comunicação, de acordo com a AFP nesta sexta-feira (21).



Inúmeras grandes contas da mídia, tanto do Ocidente quanto da China, Rússia e outros países, que anteriormente usavam algum desses rótulos, não o têm mais, verificou a AFP.



Entre eles estavam as contas da Rádio Pública dos Estados Unidos (NPR), da agência de notícias oficial chinesa Xinhua, da russa RT, da canadense CBC e da espanhola RTVE.



Este rótulo acompanha há muito tempo as contas ligadas à mídia estatal ou funcionários do governo, especialmente da China e da Rússia.



A rede social sustentou que esta regra se aplica a entidades que "são a voz oficial de um Estado no exterior".



No entanto, a plataforma, adquirida pelo bilionário Elon Musk no ano passado, mudou recentemente sua política e passou a atribuir tal rótulo a veículos de mídia que recebem financiamento público, mesmo que não sejam controlados por nenhum governo.



Em resposta, alguns veículos pararam de usar o Twitter ou ameaçaram sair da rede social.



