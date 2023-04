Marinha iraniana diz ter 'forçado' submarino dos EUA a emergir

A Marinha iraniana afirmou, nesta quinta-feira (20), que "forçou" um submarino americano a emergir ao cruzar o Estreito de Ormuz, uma afirmação rapidamente negada pelas autoridades militares americanas.



O comandante da Marinha iraniana, Shahram Irani, disse que o submarino "USS Florida", submerso, "estava se aproximando [das águas territoriais iranianas] em um silêncio total".



Um submarino iraniano "forçou-o" a subir à superfície, depois que ele "entrou brevemente em águas territoriais iranianas", disse ele à televisão estatal.



Segundo o comandante, a República Islâmica vai levar o caso às instâncias internacionais.



Uma informação "absolutamente falsa", reagiu a V Frota dos Estados Unidos, estacionada no Golfo.



"Nenhum submarino americano cruzou o Estreito de Ormuz recentemente", acrescentou a V Frota em um breve comunicado no Twitter, no qual "um exemplo da desinformação iraniana que desestabiliza a região".



O Estreito de Ormuz, uma estratégica passagem para o comércio mundial de petróleo, liga o Golfo ao Mar de Omã e é alvo de fortes tensões.



O Irã denuncia regularmente a presença de forças estrangeiras na área, em particular a V Frota, atracada no Bahrein. Em diferentes ocasiões, Teerã ameaçou bloquear o estreito, em caso de uma ação militar de Washington na região. Washington acusa o Irã, repetidamente, de perturbar o tráfego marítimo.