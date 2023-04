Eclipse solar total encanta observadores no Pacífico

Astrônomos profissionais e amadores em todo o sul do Pacífico usaram óculos de proteção especiais para observar ao eclipse solar desta quinta-feira (20), no qual a Lua cobriu o Sol por cerca de um minuto, em alguns locais, completamente.



Partes da Austrália, Indonésia e Timor-Leste viram momentos de escuridão em plena luz do dia devido ao eclipse total, para o deleite dos observadores curiosos.



Astrônomos em Exmouth, noroeste da Austrália, estacionaram suas casas móveis, montaram telescópios e utilizaram óculos com filtros especiais para observar a Lua se sobrepondo lentamente ao Sol.



"Muitas pessoas ficam viciadas naquele minuto ou mais de espacialidade misteriosa", disse John Lattanzio, da Australian Astronomical Society.



"Eles se tornam 'caçadores de eclipses' e viajam pelo mundo para repetir a experiência", acrescentou.



Quando a escuridão pairou às 11h29min48, horário local, na Austrália Ocidental (00h29min48 em Brasília), uma estranha calma se instalou.



Menos de um minuto depois, a luz se espalhou novamente.



Um pouco mais tarde, milhares de pessoas fizeram fila do lado de fora de um planetário de Jacarta para observar o Sol parcialmente coberto através de um telescópio.



Em Bekasi, perto da capital do país, Kristoforus Aryo Bagaskoro e sua filha de 10 anos, Angela Tara, observaram o fenômeno por meio de sua reflexão na superfície de um balde cheio de água.



"Tara não parava de falar sobre isso desde ontem, então esta manhã eu usei água para assistir na frente de nossa casa", disse Bagaskoro. "Foi um evento raro, Tara estava animada e perguntou por que estava acontecendo", acrescentou.



A menina, por sua vez, afirmou que o eclipse foi "ótimo".



O fenômeno também foi observado por milhares de pessoas no extremo leste de Timor-Leste, onde os observadores reunidos no campus da Universidade Nacional de Timor-Leste receberam óculos de proteção ultravioleta e outros fizeram fila para usar os telescópios da instituição.



Embora os eclipses sejam uma atração especial para os observadores, para os cientistas, são uma oportunidade de enxergar a coroa solar, geralmente ofuscada por seus raios brilhantes.



Foi observando a um eclipse solar que Albert Einstein desenvolveu sua hipótese sobre o desvio da luz.