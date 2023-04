Clarão misterioso sobre capital ucraniana pode ter sido meteorito

O misterioso clarão que iluminou o céu de Kiev na quarta-feira (19), onde desencadeou um breve alerta antiaéreo, pode ter sido um meteorito, disse a agência espacial ucraniana nesta quinta (20).



"Não podemos identificar o objeto exatamente. Nossa hipótese é que seja um meteorito, mas não temos dados para determinar sua natureza exata", disse à AFP Igor Korniyenko, vice-chefe do centro de controle da agência espacial ucraniana.



"Os instrumentos de observação registraram uma forte explosão. Registramos e determinamos onde ocorreu" no céu, acrescentou.



O chefe da administração militar de Kiev, Sergi Popko, disse que o clarão foi causado por um satélite da Nasa voltando à Terra, mas a agência espacial dos EUA negou essa versão.



A Nasa havia anunciado, dias atrás, que um satélite de 300 quilos voltaria à atmosfera na quarta-feira.



Segundo Korniyenko, a agência espacial não conseguiu "avaliar o tamanho" do corpo que entrou na atmosfera, causando o clarão, mas, segundo ele, não atingiu o solo.



"De acordo com nossos dados, não atingiu a Terra. Não houve impacto, porque não há dados sísmicos", explicou Korniyenko.



Um pouco antes, a administração militar da cidade descartou que o clarão, que gerou um alerta antiaéreo, fosse devido à queda de um satélite, ou a um ataque de míssil russo.



"Não foi um ataque com mísseis, e nossa defesa aérea não usou suas armas", disse em um comunicado.



- "Não foi um ataque" -



Popko, chefe da administração, comentou nesta quinta-feira que "somente especialistas poderão determinar exatamente o que era".



Ele descartou, porém, ataques de mísseis, ou drones, como os lançados pela Rússia contra a capital desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. E se referiu ao incidente de quarta-feira como "a queda de um objeto aéreo desconhecido", cujo brilho "causou entusiasmo e preocupação entre os moradores de Kiev".



Especulações e memes encheram as redes sociais ucranianas, incluindo piadas de que o misterioso clarão foi causado por uma nave espacial alienígena.



"As redes sociais se divertem com memes sobre discos voadores, (mas) por favor, não use o símbolo oficial da força aérea em seus memes!", pediu a Força Aérea ucraniana.



Essa unidade militar também observou que o clarão estava "relacionado à queda de um