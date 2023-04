Tribunal indiano rejeita pedido de Rahul Gandhi para suspender sua sentença

Um tribunal indiano rejeitou nesta quinta-feira (20) o pedido do líder da oposição Rahul Gandhi para suspender sua condenação por difamação, o que levou à sua expulsão do Parlamento.



Gandhi, de 52 anos, foi condenado em 23 de março a dois anos de prisão por um comentário que fez durante a campanha de 2019 chamando o primeiro-ministro indiano Narendra Modi de "ladrão".



O juiz rejeitou nesta quinta-feira o pedido de Gandhi para suspender a execução de sua sentença, disse Naishadh Desai, um membro do Congresso, acrescentando que esta decisão será apelada perante o Tribunal Superior do estado de Gujarat (oeste da Índia).



Gandhi está atualmente em liberdade sob fiança, tendo apelado de sua condenação em 3 de abril.



A decisão torna o político inelegível e incapaz de concorrer às eleições gerais de 2024, nas quais o partido no poder Bharatiya Janata (BJP), de Modi, deve vencer.



Gandhi é filho de Rajiv (e Sonia) Gandhi, neto de Indira Gandhi e bisneto do líder pró-independência Jawaharlal Nehru, todos os quais ocuparam o cargo de primeiro-ministro uma vez ou outra.