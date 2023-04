Nove afegãos condenados na França por travessia irregular ao Reino Unido

A Justiça francesa condenou nove afegãos a até seis anos de prisão na noite de quarta-feira (19) por fazerem parte de um grupo que organizava travessias irregulares de migrantes para a costa inglesa através do Canal da Mancha.



Os homens, com idades entre 21 e 39 anos, foram acusados de ajudar de várias maneiras a organizar a travessia do norte da França de 53 migrantes, principalmente do Vietnã e do Afeganistão, em fevereiro e março de 2021.



Todas as embarcações precisaram ser resgatadas posteriormente, em águas francesas ou inglesas.



As penas para estes atos variavam entre oito meses de prisão, com pena suspensa, e multa de mil euros (1.100 dólares, 5.550 reais), até seis anos de prisão e multa de 30.000 euros (quase 32.900 dólares, 166.000 reais).



A pena mais alta, juntamente com a proibição de entrar em território francês, foi imposta a um homem de 30 anos por desempenhar um "papel de liderança", embora durante o julgamento ele tenha negado qualquer papel de chefia.



Três outros homens foram condenados a cinco anos de prisão e multa de 25.000 euros (27.400 dólares, 138.000 reais) por participarem da "linha de frente", e também foram proibidos de residir na França após cumprirem a pena de prisão.



O resto foi condenado a sentenças menores por papéis "secundários".