Flash misterioso sobre Kiev pode ser meteorito, diz agência espacial ucraniana

O misterioso flash que iluminou o céu sobre Kiev na quarta-feira (19), onde desencadeou um breve alerta antiaéreo, pode ter sido um meteorito, disse a agência espacial ucraniana nesta quinta (20).



"Não podemos identificar o objeto exatamente. Nossa hipótese é que seja um meteorito, mas não temos dados para determinar sua natureza exata", disse à AFP Igor Korniyenko, vice-chefe do centro de controle da agência espacial ucraniana.



"Os instrumentos de observação registraram uma forte explosão, registramos e determinamos onde ocorreu" no céu, acrescentou.



Segundo Korniyenko, a agência espacial não conseguiu "avaliar o tamanho" do corpo que entrou na atmosfera, causando o clarão, mas, segundo ele, não atingiu o solo.



"De acordo com nossos dados, não atingiu a Terra, não houve impacto porque não há dados sísmicos", explicou Korniyenko.



Um pouco antes, a administração militar da cidade descartou que o flash, que gerou um alerta antiaéreo, fosse devido à queda de um satélite ou a um ataque de míssil russo.



"Não foi um ataque com mísseis e nossa defesa aérea não usou suas armas", disse o governo em um comunicado.



A Nasa descartou que fosse um satélite voltando para a Terra.