Chanceler russo chega a Havana para se reunir com o presidente Díaz-Canel

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou a Havana na noite de quarta-feira (19), onde se reunirá com o presidente Miguel Díaz-Canel, na última parada de sua viagem pela América Latina, informou a Chancelaria.



Em nota, a agência indicou que Lavrov se reunirá com Díaz-Canel e com o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.



O chefe da diplomacia russa conclui assim uma viagem que começou na segunda-feira no Brasil e depois o levou à Venezuela e à Nicarágua.



Em reunião nesta quarta-feira em Manágua com o presidente Daniel Ortega, ambos minimizaram o impacto das sanções impostas pelos Estados Unidos sobre seus países.



Enquanto estava em Caracas, Lavrov pediu na terça-feira para "unir forças" contra a "chantagem" das sanções ocidentais às nações com governos de esquerda na região.



Moscou está sujeita a sanções dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia desde que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.



E Cuba sofre com um embargo econômico de Washington há mais de 60 anos, endurecido desde que Donald Trump chegou ao poder em 2017, sem que seu sucessor Joe Biden tenha revertido essas sanções.