Chanceler russo visita Nicarágua para conversar com Daniel Ortega

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, chegou, nesta quarta-feira (19), à Nicarágua para se reunir com o presidente Daniel Ortega e outros funcionários como parte de um giro pela América Latina, anunciou a vice-presidente nicaraguense, Rosario Murillo.



"Estamos recebendo em nossa abençoada Nicarágua, neste momento, a delegação liderada pelo companheiro Sergei Lavrov [...], que chegou em uma visita de Estado", disse Murillo, esposa de Ortega, ao Canal 4.



Murillo indicou que Lavrov se encontrará, além de Ortega, com o chanceler Denis Moncada; o ministro da Fazenda, Iván Acosta; e Laureano Ortega Murillo, conselheiro presidencial para investimentos, comércio e cooperação e filho do presidente e da vice-presidente.



"Nos reuniremos nas próximas horas e, claro, o recebemos com muito carinho como povos irmãos", acrescentou Murillo.



Antes de visitar a Nicarágua, Lavrov passou pelo Brasil e pela Venezuela em sua viagem, que terminará em Cuba.



Em Caracas, pediu na terça-feira uma "união de forças" contra a "chantagem" das sanções do Ocidente a países com governos de esquerda na região.



A Rússia é um importante aliado da Nicarágua, ao qual fornece trigo. Nos últimos anos, também forneceu ônibus para transporte público, carros para táxis e vacinas Sputnik contra a covid-19.



Além disso, tem cooperado com um centro de treinamento antidrogas para a polícia, assim como com apoio tecnológico e militar.



A Nicarágua e a Rússia reativaram suas relações de cooperação econômica e militar em 2007, com o retorno ao poder de Ortega, um antigo aliado de Moscou desde a revolução sandinista de 1979.