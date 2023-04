O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, foi reeleito, nesta quarta-feira (19), para um segundo e último mandato de cinco anos, com os votos de 97,66% dos deputados do Parlamento, informou o líder da Assembleia Nacional.



"Levando em conta os resultados anunciados, declaro eleito o deputado Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez presidente da República", disse no plenário Esteban Lazo, presidente da Assembleia Nacional, na presença do líder da Revolução, Raúl Castro.