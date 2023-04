Dois adolescentes são presos e acusados de homicídio após ataque no Alabama

Dois adolescentes foram presos e acusados de homicídio no Alabama, sul de Estados Unidos, depois que um ataque a tiros em uma festa de aniversário no fim de semana deixou quatro mortos e mais de trinta feridos, informaram autoridades locais nesta quarta-feira (19).



Ty Reik McCullough, de 17 anos, e Travis McCullough, de 16, foram presos e acusados de homicídio, disse o sargento Jeremy Burkett, porta-voz da polícia do Alabama, em coletiva de imprensa.



Os dois adolescentes, da localidade de Tuskegee, cerca de 60 quilômetros a leste da capital do estado, foram detidos na noite de terça, informou.



Apesar de serem menores de idade, ambos serão apresentados à Justiça como adultos, afirmou o procurador Mike Segrest, acrescentando que quatro vítimas hospitalizadas continuavam em estado grave.



No sábado, uma festa "Sweet 16", que comemorava os 16 anos de uma jovem, similar às festas de 15 anos latino-americanas, terminou em tragédia na pequena cidade de Dadeville, no Alabama, quando o ataque a tiros matou quatro jovens de 17 a 23 anos e feriu outras 32 pessoas.



Philstavious Dowdell, irmão da adolescente que fazia aniversário, está entre os mortos. O jovem era um atleta de destaque e havia recebido uma bolsa para jogar futebol na Universidade de Jacksonville.



A festa teria terminado em violência quando a mãe da aniversariante disse que estava ciente de que havia pessoas armadas no local e pediu que fossem embora, segundo reportagens da imprensa local.



As autoridades ainda não deram qualquer informação sobre os motivos do ataque.



Apesar de pouca idade das vítimas e das circunstâncias trágicas, o ataque provocou uma reação política relativamente modesta, apesar de o presidente Joe Biden criticar a violência armada como "ultrajante e inaceitável".



A epidemia de violência armada nos Estados Unidos não dá sinais de trégua.



O ataque no Alabama ocorreu poucos dias após o funcionário de um banco matar cinco pessoas em seu local de trabalho no Kentucky.



Também houve uma série de ataques nos quais pessoas foram baleadas após tocar a campainha errada, se aproximar da casa errada e também de carros.



A crescente taxa de mortalidade por armas de fogo nos Estados Unidos é incomparável com a de outros países desenvolvidos.