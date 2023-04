Empresa chinesa CATL apresenta bateria para propulsão de aviões

A gigante chinesa CATL apresentou nesta quarta-feira (19) uma bateria de matéria condensada que, segundo a empresa, poderia fornecer energia suficiente para alimentar pequenos aviões elétricos destinados à aviação civil.



O maior fabricante de baterias para veículos elétricos fez o anúncio no Salão do Automóvel de Xangai e acrescentou que também vai lançar uma versão para veículos automotivos, que poderá ser fabricada em série a partir deste ano.



"O lançamento desta tecnologia de ponta rompe barreiras que há muito tempo restringiram o desenvolvimento de baterias e oferecerá um novo cenário [para a indústria de transportes elétricos] focado no alto nível de segurança e peso confiável", disse a CATL em um comunicado.



Embora a empresa não tenha divulgado seus parceiros no setor de aviação, declarou que respeita as normas aeronáuticas e que está realizando testes de acordo com exigências da divisão.



"Acreditamos que as baterias condensadas terão um impacto positivo e de longo alcance para obter a neutralidade [das emissões] de carbono", disse o diretor científico da CATL, Wu Kai, em uma coletiva de imprensa.



A companhia chinesa anunciou na terça-feira (18) que suas atividades essenciais seriam neutras em CO2 até 2025 e todas as outras, até 2035.



No ano passado, sua fábrica de Yibin, na província de Sichuan (sudoeste), foi certificada como a primeira fábrica de carbono zero do mundo.