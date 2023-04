Confirmada pena de oito anos de prisão para opositor russo Ilya Yashin

Um Tribunal de Apelações russo confirmou, nesta quarta-feira (19), a sentença de oito anos e meio de prisão, imposta ao opositor Ilya Yashin em dezembro por criticar a ofensiva de Moscou na Ucrânia.



O veredito de dezembro "se mantém", declarou um juiz em uma audiência em uma corte de Moscou.



Na audiência, Yashin disse estar preso por "dizer a verdade" sobre as ações de Moscou na Ucrânia.



"A sentença ditada contra mim é inacreditável: oito anos e meio por um discurso de 20 minutos na Internet", afirmou.



"Na prisão, conheci assassinos, estupradores e ladrões que receberam penas menores por seus crimes", acrescentou.



No ano passado, Yashin, de 39 anos, chamou de "massacre" a morte de civis ucranianos em Bucha (um subúrbio da capital ucraniana, Kiev), cujos corpos foram encontrados após a retirada das tropas russas.



Ele foi condenado a oito anos e meio de prisão por espalhar "informações falsas" sobre a ofensiva russa na Ucrânia. É um dos poucos opositores russos de destaque que não estava no exílio, nem havia sido preso.



As autoridades russas fortaleceram seu arsenal legislativo para silenciar as vozes críticas. Várias pessoas já foram condenadas pelas acusações de publicarem informações falsas, ou desacreditarem os militares.



Yashin disse que, mais cedo ou mais tarde, os "ladrões e assassinos" serão expulsos do poder e ele fará parte daqueles que construirão uma nova Rússia.



"Tenho consciência de que, uma vez livre, serei um dos que terão que limpar esse maldito desastre", declarou ao tribunal.



Na segunda-feira, um tribunal russo condenou outro crítico do Kremlin, Vladimir Kara-Murza, a passar 25 anos em uma prisão de alta segurança por "alta traição" e por difusão de "informações falsas" sobre o Exército russo.



A sentença proferida contra Kara-Murza é a mais dura imposta a um opositor do Kremlin na história recente do país.