Ucrânia recebe primeiros sistemas de defesa antiaérea Patriot dos EUA

O Exército ucraniano recebeu os primeiros sistemas americanos de defesa aérea Patriot, para ajudar Kiev a proteger seus céus dos mísseis russos - anunciou o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, nesta quarta-feira (19).



"Hoje, nosso belo céu ucraniano se torna mais seguro com a chegada dos sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia", tuitou o ministro Reznikov, agradecendo aos Estados Unidos, à Alemanha e à Holanda por "terem cumprido sua palavra".



Em meados de dezembro, durante a visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Washington, os Estados Unidos se comprometeram a fornecer seu moderno sistema Patriot ao país, no momento em que a Rússia atacava a infraestrutura de energia da Ucrânia.



O sistema antiaéreo vai reforçar "significativamente" a defesa ucraniana contra os ataques russos, celebrou Zelensky à época, garantindo que o equipamento teria um uso estritamente defensivo, e não para atacar a Rússia.



Em 20 de janeiro, a Holanda anunciou que forneceria à Ucrânia "dois lançadores Patriot" e mísseis interceptadores, como parte de uma "entrega conjunta" com Estados Unidos e Alemanha. Berlim se comprometeu, em janeiro, a fornecer um sistema desse tipo.