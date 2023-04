Rússia afirma que evitou 'sabotagem' contra infraestrutura de energia na Crimeia

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou a detenção de um cidadão russo-ucraniano, suspeito de planejar um ato de "sabotagem" contra uma infraestrutura de energia na península ucraniana anexada da Crimeia.



As autoridades russas atribuem a Kiev os vários ataques executados nos territórios ucranianos controlados por Moscou, o que provocou a adoção de leis mais severas contra "terrorismo" e "sabotagem".



"Na cidade de Kerch (...) o FSB impediu a preparação do ato de sabotagem em um centro do sistema de energia da península", afirmou o organismo russo, sem identificar o local ou revelar detalhes.



"Um cidadão da Rússia e da Ucrânia, nascido em 1971, envolvido no planejamento do crime, foi detido" acrescenta um comunicado.



De acordo com o FSB, este homem, acusado de "preparação de ato de sabotagem e posse de artefatos explosivos", estava em contato "com um representante dos serviços especiais ucranianos, que coordenava as suas atividades criminosas".



As acusações podem resultar em penas de até 20 anos de prisão ou prisão perpétua, segundo o FSB.



Desde o atentado do início de abril que matou um blogueiro militar em São Petersburgo, as autoridades afirmam que o risco "terrorista" os atos de sabotagem aumentaram e acusam a Ucrânia, os países ocidentais e a oposição de envolvimento com os ataques.



Os deputados russos aprovaram na terça-feira uma série de emendas que aumentam as penas para crimes relacionados com o terrorismo, às vezes utilizadas para reprimir a oposição.