A fabricante de urnas eletrônicas Dominion e a emissora Fox News chegaram a um acordo na ação por difamação apresentada pela primeira sobre as alegações falsas relativas às eleições de 2020 que teriam sido promovidas pelo canal, anunciou um juiz nesta terça-feira (18).



"As partes resolveram seu litígio", anunciou Eric Davis à Suprema Corte do estado de Delaware, acrescentando que não haveria julgamento no processo de US$ 1,6 bilhão (cerca de 9,2 bilhões de reais nos valores de março de 2021) e informando ao júri que eles estavam livres para deixar o tribunal.