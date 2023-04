Almagro violou 'normas éticas' da OEA por relacionamento com funcionária, conclui investigação

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, violou "as normas éticas" da organização, mas não as regras referentes a aumentos salariais ou conflito de interesses, ao manter um relacionamento com uma funcionária, concluiu uma investigação, a que a AFP teve acesso.



Em novembro passado, o Conselho Permanente, órgão executivo da OEA, solicitou que uma empresa externa investigasse se Almagro havia violado o código de ética ao manter um relacionamento amoroso com uma funcionária. Realizada pela empresa Miller&Chevalier;, a investigação concluiu que Almagro, um advogado e diplomata uruguaio, "violou os regulamentos e regras da OEA referentes às disposições sobre o bom senso" e "as obrigações éticas adicionais para o secretário-geral".



Ao manter o relacionamento íntimo permitindo que a funcionária da OEA continuasse colaborando como parte integrante de sua equipe de assessores, Almagro violou suas obrigações éticas adicionais e desrespeitou o próprio espírito do "bom senso" requerido "de todos os funcionários e demais prestadores de serviço" da Secretaria-Geral, aponta o texto, de mais de 100 páginas.



O relatório, no entanto, afirma que Almagro não violou "as regras sobre supervisão de pessoal, aumentos salariais, intimidação, viagens ou conflito de interesses". O código de ética da organização data de 2012.



A auditoria recomendou à organização que revise suas normas, "de forma a evitar este tipo de situação no futuro".



Almagro sempre confirmou o relacionamento com a funcionária. "Ela foi minha companheira por, praticamente, três anos, em nível pessoal talvez os melhores da minha vida", disse em novembro passado, durante uma sessão do Conselho Permanente.



Naquele momento, Almagro encontrava-se sob pressão, uma vez que vários países, como México e Argentina, haviam pedido a sua renúncia. Ele informou, então, que o relacionamento havia terminado meses antes.