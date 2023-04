Ministro da Defesa chinês 'determinado' a fortalecer cooperação com militares russos

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, em visita a Moscou, declarou nesta terça-feira (18) sua "firme determinação" de fortalecer a cooperação com as forças armadas russas, informaram agências de notícias locais.



A visita ocorre em meio a temores dos países ocidentais de que os aliados da Rússia estejam fornecendo armas para seu esforço bélico na Ucrânia.



A visita tem como objetivo "demonstrar ao mundo exterior" a "firme determinação de fortalecer a cooperação estratégica entre as forças armadas chinesas e russas", disse Li Shangfu.



O ministro prometeu "promover a cooperação militar e técnica, assim como o comércio militar entre Rússia e China" e "levá-los a um novo nível".



O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que recebeu seu homólogo chinês nesta terça-feira, defendeu o desenvolvimento dessas relações "oferecendo forte apoio mútuo, também em questões de segurança nacional".



"É importante que nossos países compartilhem a mesma valorização do significado da transformação em curso no panorama geopolítico global", acrescentou.



Esta é a primeira visita de Li Shangfu ao exterior desde sua nomeação.



O ministro chinês disse durante uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no domingo, que escolheu a Rússia para "destacar o caráter especial e a importância estratégica de nossas relações bilaterais", embora a China negue querer fornecer armas a seu parceiro russo.