Índia: 27 mortos após consumo de bebida alcoólica adulterada

Ao menos 27 pessoas morreram depois consumir bebida alcoólica adulterada no estado de Bihar, leste da Índia, informaram as autoridades locais.



Jitender Kumar, chefe de polícia da região, afirmou que 27 óbitos foram registrados desde sábado.



A maioria das vítimas era procedente de áreas pobres e costumava beber álcool barato produzido localmente, conhecido como "Desi Daru", acrescentou.



Alguns meios de comunicação locais informaram que a bebida matou 40 pessoas.



De acordo com a investigação preliminar, a bebida continha metanol. Nos últimos três dias, a polícia prendeu 174 pessoas por produção, venda e fornecimento ilegal de bebidas alcoólicas.



Também foram apreendidos e destruídos mais de 900 litros de álcool adulterado.



A venda e consumo de bebidas alcoólicas estão proibidos em várias regiões da Índia, como Bihar, o que favorece o mercado clandestino de bebidas de fabricação caseira, muitas vezes fatal. Centenas de pessoas morrem a cada ano intoxicadas.



Em dezembro, 37 pessoas morreram vítimas de bebidas adulteradas no mesmo estado.