O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu, nesta segunda-feira (17), as relações do Brasil com a Rússia e disse discordar totalmente das críticas feitas pela Casa Branca, segundo as quais o Brasil estaria "papagueando a propaganda russa e chinesa" sobre a guerra na Ucrânia.



"Não sei como ou por que ele [o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby] chegou a essa conclusão. Mas não concordo de forma alguma", disse Vieira a jornalistas em Brasília, onde ele próprio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram mais cedo com o chanceler russo, Sergei Lavrov.