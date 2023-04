'O Fantasma da Ópera' deixa a Broadway após 35 anos

"O Fantasma da Ópera", musical mais antigo da Broadway, baixou definitivamente as cortinas neste domingo (16). A peça de 35 anos, com quase 14.000 apresentações, é vítima da redução de espectadores após a pandemia.



O espetáculo aconteceu pela última vez no Majestic Theatre, perto da Times Square, onde foi palco desta obra teatral e musical criada por Andrew Lloyd Webber e inspirada pelo livro de Gaston Leroux.



O show de domingo, com entradas esgotadas, foi a 13.981ª apresentação do musical.



Exibida pela primeira vez em Londres, em 1986, onde continua em cartaz, a orquestra e figurino de época se tornaram um sucesso de bilheteria na Broadway dois anos depois.



Segundo estimativa da produção, a história do fantasma que vive escondido no porão da Ópera de Paris e se apaixona pela dançarina Christine arrecadou, desde sua estreia americana, cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,4 bilhões nos valores atuais), atraiu 20 milhões de espectadores e empregou 6.500 pessoas, incluindo 450 atores.



Em 1988, a obra ganhou sete estatuetas Tony, incluindo Melhor Musical. Já em 9 de janeiro de 2006, "O Fantasma da Ópera" tornou-se a peça mais antiga da Broadway.



O produtor britânico Cameron Mackintosh informou em setembro de 2022, entretanto, que a produção começou a sofrer perdas devido ao lento retorno pós-pandemia de turistas internacionais à Nova York.



"O mundo mudou", destacou ele.



O aumento dos custos de produção, que estavam em US$ 950.000 (R$ 4,6 milhões nos valores atuais) líquidos por semana, também foi um fator. Entre músicos, atores e técnicos, a peça demandava cerca de 125 pessoas para funcionar.



"Chega um momento, com qualquer espetáculo, em que há um ponto de inflexão, em que o número de semanas boas diminui o suficiente para ser superado pelo número de semanas perdidas e, nesse ponto, há apenas uma decisão sensata a tomar", disse Mackintosh.



O anúncio de despedida da Broadway aumentou tanto a busca por ingressos que a data final foi adiada de fevereiro para abril. Algumas pessoas questionaram se alguma turnê não seria anunciada.



Os últimos ingressos foram vendidos nesta semana por mais de US$ 500 (R$ 2.472 na cotação atual) em sites de reservas.



A partir de agora, o musical mais antigo apresentado em Nova York será "Chicago", cuja estreia foi em 1996, antes de "O Rei Leão".



Os 41 teatros da Broadway perto da Times Square, que formam o coração cultural e turístico de Nova York, recebem em média entre 200.000 e 300.000 espectadores por semana, gerando mais de US$ 30 milhões (R$ 148 milhões) em receita semanal.



THE NEW YORK TIMES COMPANY