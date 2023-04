Julgamento por difamação contra Fox News nos EUA é adiado por possível negociação

Um julgamento por difamação relacionado a notícias falsas sobre as eleições americanas de 2020 emitidas pela Fox News foi adiado nesta segunda-feira (17), já que, aparentemente, a emissora de TV busca um acordo com o fabricante de máquinas de votação Dominion.



O juiz de Delaware, Eric Davis, anunciou que o início dos procedimentos no muito esperado caso civil se atrasaria em um dia até terça-feira.



Não deu nenhuma razão para o adiamento, mas o The Wall Street Journal, de propriedade de Rupert Murdoch, que também é dono da Fox News, informou que o canal conservador está explorando formas para resolver o caso.



Um acordo significaria que Murdoch, de 92 anos, e os principais apresentadores do canal, como Tucker Carlson, evitariam testemunhar na corte.



Um porta-voz da Fox não respondeu de imediato aos pedidos de comentário.



A empresa Dominion Voting Systems processou a Fox News por danos em março de 2021 e pediu uma indenização de 1,6 bilhão de dólares (cerca de 7,92 bilhões de reais).



Alega que o gigante das notícias promoveu as afirmações falsas de Donald Trump de que suas máquinas foram utilizadas para manipular as eleições presidenciais de 2020, que o magnata perdeu para Joe Biden.



A Dominion disse que a rede de televisão começou a respaldar a narrativa conspiratória de Trump, porque estava perdendo audiência depois de ser o primeiro meio de televisão a declarar Biden como vencedor no Arizona e a projetar que ganharia a presidência.



A Fox News nega ter cometido difamação e sustenta que apenas estava informando sobre as acusações de Trump, e não que as apoaiava, resguardando-se na Primeira Emenda, que protege a liberdade de expressão.



Para os denunciantes, é difícil ganhar processos por difamação nos Estados Unidos devido à Primeira Emenda. Um julgamento colocaria à prova o alcance dos direitos da liberdade de expressão para os meios no país, inclusive quando transmitem falsidades eleitorais.



Nas audiências prévias ao julgamento, Davis determinou que não havia dúvidas de que a Fox transmitiu afirmações falsas sobre a Dominion. No entanto, para que a Dominion ganhe, teria que demonstrar que a Fox News atuou com verdadeira malícia, uma acusação difícil de provar e que tem sido a base da lei dos meios dos Estados Unidos desde 1964.



O processo da Dominion já teve resultados embaraçosos para a Fox.



Murdoch reconheceu que alguns apresentadores haviam "respaldado" a afirmação de Trump de que haviam roubado a eleição de 2020, mas negou que tenha se tratado de uma ordem da direção da televisão, segundo documentos apresentados à corte pela Dominion em fevereiro.



Os advogados da Dominion também publicaram uma grande quantidade de mensagens internas da Fox News, nas quais alguns comentaristas expressaram seu desgosto por Trump, apesar de elogiá-lo no ar. A Fox News acusou a Dominion de "selecionar e tirar falas de contexto".



