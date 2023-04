Junta militar de Mianmar anuncia indulto a mais 3.000 detentos no Ano Novo budista

A junta militar de Mianmar anunciou nesta segunda-feira (17) a libertação de mais de 3.000 detentos por ocasião do Ano Novo budista, sem informar se a anistia foi aplicada às pessoas presas durante a repressão contra os opositores.



O comandante da junta, Min Aung Hlaing, "indultou 3.015 detentos para celebrar o Ano Novo budista, para a paz do povo e por motivos humanitários", afirmou o serviço de comunicação do exército.



Em caso de nova infração contra a lei, as pessoas liberadas devem cumprir o restante da condenação com uma pena adicional, afirmou a junta.



O comunicado não informa se a anistia incluiu opositores da junta ou jornalistas detidos pela cobertura do golpe de Estado.



Mianmar vive um cenário de caos desde que os militares derrubaram o governo civil de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021, por acusações contestadas de fraude eleitoral.