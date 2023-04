Avião com prisioneros rebeldes deixa Arábia Saudita rumo ao Iêmen

Um avião com prisioneiros de guerra rebeldes huthis partiu da Arábia Saudita, neste sábado (15), com destino à capital do Iêmen, Sanaa - informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).



A aeronave da cidade de Abha, no sul da Arábia Saudita, decolou antes das 9h locais (3h em Brasília) com 120 detidos, relatou a porta-voz do CICV, Jessica Moussan.



Esse voo faz parte de uma troca de prisioneiros em grande escala que vai durar vários dias, no âmbito de conversas de paz que suscitam a esperança de pôr fim a oito anos de guerra no Iêmen entre os rebeldes, apoiados pelo Irã, e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.



No total, quase 900 presos devem ser libertados nesta operação, segundo o CICV.



O voo que saiu de Abha é o primeiro dos três previstos para este sábado entre a Arábia Saudita e o Iêmen, acrescentou o Comitê. Trata-se da maior operação nesse sentido desde a libertação de mais de 1.000 presos em outubro de 2020.