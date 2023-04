Presidente do México planeja fechar agência estatal de notícias

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta sexta-feira (14) que seu governo planeja fechar a Notimex, a agência estatal de notícias criada há mais de meio século e que está em greve há três anos.



"A verdade é que não precisamos mais de uma agência de notícias no governo, isso era dos tempos dos boletins e da imprensa oficial e não oficial", disse López Obrador em sua habitual coletiva de imprensa matinal.



O presidente afirmou que o governo "está chegando a um acordo" com os funcionários da Notimex para liquidar a agência.



De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores do Notimex, 88 funcionários permanecem em greve.



A Agência de Notícias do Estado Mexicano, mais conhecida como Notimex, foi fundada em 20 de agosto de 1968 para cobrir os Jogos Olímpicos realizados naquele ano na Cidade do México.



Após chegar ao poder em 2018, López Obrador indicou a jornalista Sanjuana Martínez para chefiar a agência.



Em fevereiro de 2020, funcionários da agência declararam greve denunciando supostas demissões injustas e assédio de Martínez. Segundo o sindicato, 241 funcionários foram demitidos desde março de 2019, quando Martínez assumiu o cargo.



A agência chegou a ter um extenso número de correspondentes dentro e fora do México para oferecer serviços de informação em foto, texto e vídeo.