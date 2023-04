A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta quinta-feira (13), após dados encorajadores sobre a inflação nos Estados Unidos, o que permite aos operadores pensar em um fim próximo do ciclo de aumento das taxas de juros.



O índice Dow Jones subiu 1,13%, o tecnológico Nasdaq cresceu 1,90% e o ampliado S&P; 500 ganhou 1,32%, no fechamento do pregão.