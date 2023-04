Doença de Chagas mata 10.000 pessoas por ano na América Latina

A doença de Chagas "afeta mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria delas na América Latina", onde há 10.000 mortes por ano, informou a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) nesta quinta-feira (13).



A enfermidade, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, é quase 100% curável se for detectada e tratada em sua fase inicial, garante a Opas em comunicado, na véspera do dia mundial de combate à doença.



O parasita é transmitido principalmente através da picada de um inseto conhecido como bicho-barbeiro, mas também por transfusão de sangue e transplante de órgãos, durante a gestação, o parto e pelo consumo de alimentos contaminados.



"Chagas é uma doença que poucos conhecem, mas que afeta milhões de pessoas", ressaltou o epidemiologista brasileiro Jarbas Barbosa, diretor da Opas, citado na nota.



Por ser em grande medida assintomática, a maioria dos doentes não é diagnosticada com a doença, que leva o nome de Carlos Chagas, o médico e pesquisador brasileiro que a descobriu em 1909.



Apesar de a maioria dos doentes estar na América Latina, onde "são registrados 30.000 novos casos e 10.000 mortes por ano", a doença está sendo cada vez mais detectada em outros países e continentes devido à mobilidade da população, segundo a Opas, o braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) no continente americano.



Estima-se que cerca de 1,1 milhão de mulheres em idade fértil estão infectadas pelo Trypanosoma cruzi na América Latina e que, a cada ano, 9.000 crianças contraem a doença por transmissão materno-infantil, informa a Opas.



"Com taxas tão baixas de detecção de Chagas, o tratamento chega muito tarde", destaca o médico Massimo Ghidinelli, diretor interino do Departamento de Prevenção, Controle e Eliminação de Doenças Transmissíveis da Opas.



Se for diagnosticada a tempo, a doença pode ser curada ou controlada. Na fase crônica, o tratamento pode impedir ou atrasar seu progresso, mas, sem o mesmo, e no longo prazo, até 30% dos doentes podem desenvolver complicações irreversíveis para o sistema nervoso, o aparelho digestivo e o coração.



A doença de Chagas continua sendo endêmica em 21 países das Américas e é uma das mais de 30 enfermidades que a Opas e os países da região querem erradicar até 2030.