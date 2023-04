Chuvas torrenciais nos EUA obrigam aeroporto a fechar no sul da Flórida

Chuvas torrenciais inundaram, na quarta-feira (12), grande parte da região metropolitana de Miami, no sudeste dos Estados Unidos, deixando dezenas de veículos encalhados nas ruas e obrigando ao fechamento de escolas e do aeroporto de Fort Lauderdale pelo menos até a manhã de sexta-feira.



Os temporais deixaram mais de 635 mm de água em 24 horas nessa cidade de 180.000 habitantes ao norte de Miami, de acordo com um relatório preliminar do serviço meteorológico americano. O número supera o recorde de 370 mm nesta localidade, que remonta a abril de 1979.



As chuvas provocaram muitos engarrafamentos e inundaram os acessos ao aeroporto, deixando dezenas de pessoas ilhadas e provocando vários cancelamentos.



As autoridades esperavam retomar o tráfego aéreo nesta quinta, mas tiveram de adiar a reabertura para sexta para poder retirar água e resíduos das pistas.



"Isto é uma estupidez", disse nesta quinta ao Sun Sentinel Rob Gourley, um turista que não pôde voar com sua esposa para Nassau, nas Bahamas, devido ao temporal em Fort Lauderdale.



"É a primeira vez que viajamos em cinco anos depois da covid e tudo mais", afirmou o morador de Sarasota, no oeste da Flórida. "Estamos prontos para voltar para casa e esquecer de tudo".



Horas depois de declarar estado de emergência, o município de Fort Lauderdale pediu paciência aos habitantes, enquanto equipes locais limpavam as várias rodovias fechadas.



O serviço meteorológico americano mantém em vigor um alerta para possíveis inundações na costa da região metropolitana de Miami, já que o solo está encharcado e novas chuvas estão previstas para esta quinta-feira, indicou no Twitter.