OPEP prevê crescimento de demanda mundial por petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estima que a demanda mundial por petróleo aumentará em 2,3 milhões de barris diários (mbd) em 2023, em relação ao ano passado, passando para 101,9 mdb, de acordo com o último relatório mensal da entidade.



O grupo considerou um ligeiro aumento na procura por petróleo de países fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde deve aumentar 2,2 mbd em 2023, face à estimativa anterior de 2,1 milhões mbd, prevista em março. A alta estará relacionada, sobretudo, com o impulso da China e da Índia.



Este ligeiro ajuste é explicado por uma "melhoria acima do esperado da atividade econômica na China, depois de abandonar sua política de covid-zero, e pelas novas melhorias esperadas no Oriente Médio, na América Latina e em outros países europeus" não membros da OCDE.



Em vez disso, a demanda da OCDE foi revisada para baixo e aumentará apenas pouco mais de 0,1 mbd (em relação ao crescimento de 0,2 mbd previsto em março para 2023) em média, se comparado ao ano passado. Para isso, levou-se em consideração o "declínio antecipado da atividade econômica" nos países da América e da Europa pertencentes à OCDE.



A demanda global por petróleo deve atingir, em média, 101,9 mbd em 2023, um recorde, apesar das perspectivas econômicas incertas, segundo a OPEP, que revisa mensalmente suas previsões de oferta e demanda.



No ano passado, a demanda global total chegou a 99,6 mbd, de acordo com as últimas avaliações da organização, que permaneceram praticamente inalteradas em relação ao relatório divulgado em meados de março.