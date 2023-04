Acionistas da espanhola Ferrovial aprovam transferência polêmica para Holanda

Os acionistas da empresa espanhola de infraestruturas Ferrovial aprovaram nesta quinta-feira (13), em Madri, a transferência de sua sede para a Holanda, anunciou seu presidente, uma decisão que confrontou o governo de esquerda de Pedro Sánchez.



"O ponto referente à transferência está aprovado", disse o presidente e principal acionista da Ferrovial, Rafael del Pino, após a votação na assembleia de acionistas realizada em Madri.



Para concretizar a transferência, a subsidiária holandesa da Ferrovial vai absorver a matriz espanhola, plano anunciado no final de fevereiro no âmbito de uma reorganização das atividades da empresa.



O governo presidido pelo socialista Pedro Sánchez acusou a empresa de pouco patriotismo e de sair por motivos fiscais.



Del Pino expressou na assembleia sua confiança de que "a soberania do conselho será respeitada e que essa soberania prevalecerá, dada a confiança que temos na segurança jurídica espanhola e europeia".



Antes, o presidente da empresa, e um dos homens mais ricos da Espanha, insistiu em que não havia "nenhuma vantagem fiscal" na transferência, mas "motivos econômicos válidos".



A empresa busca entrar na Bolsa de Valores de Nova York, o que, alega-se, permitiria ter mais acesso a investimentos, algo que considera mais fácil de fazer tendo como sede Amsterdã, onde também pretende ser listada.



A Ferrovial, empresa fundada na Espanha em 1952 mas detentora de diversos ativos no exterior, como o aeroporto de Heathrow, em Londres, e inúmeras rodovias nos Estados Unidos e Canadá, afirma que esta decisão é um passo natural em sua "crescente internacionalização".