Fãs de Murakami correm para garantir seu 1º romance em seis anos

Dezenas de admiradores do renomado autor japonês Haruki Murakami se aglomeraram do lado de fora de uma livraria de Tóquio, nesta quinta-feira (13), para o lançamento à meia-noite de seu primeiro romance após seis anos de espera.



Exemplares do livro "The City and Its Uncertain Walls" ("A cidade e seus muros incertos", em tradução livre) estavam empilhados nas mesas da entrada da rede de livrarias Kinokuniya, em um bairro central da capital japonesa.



O livro está sendo publicado apenas em japonês neste primeiro momento, mas será traduzido para outros idiomas. Surrealistas e salpicadas de referências à cultura popular, as obras do autor já foram traduzidas para cerca de 50 idiomas.



Shunsuke Mitsumoto foi um dos primeiros a comprar um exemplar do livro de Murakami, autor de prestígio internacional.



"Quero ler assim que chegar em casa. Por mais que queira saborear cada frase, provavelmente vou ler tudo de uma vez", disse à AFP o homem de 39 anos.



"Estou animado de pensar que este livro nos levará de volta para outro mundo", acrescentou Mitsumoto, membro de um grupo de leitura de Murakami.



O último romance do escritor de 74 anos, "A morte do comandante", foi lançado em fevereiro de 2017.



Em um comunicado da editora Shinchosha, Murakami disse que escreveu seu novo romance durante o isolamento imposto pela pandemia da covid-19.



O autor, que já foi candidato ao Prêmio Nobel de Literatura, foi bastante enigmático ao descrever seu processo de criação.



Foi como "um 'leitor de sonhos' lendo um 'sonho antigo' em uma biblioteca", afirmou.



Outro admirador observou que o autor é "amado por uma ampla gama de pessoas".



"Muitos fãs parecem ser da geração dos meus pais, mas também há muitos da minha geração", disse Chikako Muramatsu, de 28 anos.