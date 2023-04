Belarus extradita para Rússia pai separado da filha por desenho sobre Ucrânia, diz ONG

Belarus extraditou para a Rússia um pai separado de sua filha e condenado a dois anos de prisão por um desenho que criticava a ofensiva na Ucrânia, anunciou nesta quarta-feira (12) uma ONG especializada.



Alexei Moskaliov, pai de 54 anos que criava sua filha, Maria, fugiu no fim de março, pouco antes de um tribunal condená-lo a dois anos de prisão por "desacreditar" o Exército russo.



Depois, Moskaliov foi detido em Belarus, país vizinho e aliado da Rússia.



"Alexei Moskaliov foi extraditado de Belarus para a Rússia", informou a organização russa OVD-Info, especializada no acompanhamento da situação dos detidos.



O advogado de Moskaliov, Vladimir Bilienko, disse à AFP que ainda não podia confirmar as informações da OVD-Info e que não sabia onde estava seu cliente.



Moskaliov chamou a atenção das autoridades pela primeira vez no ano passado, quando sua filha, Maria, de 13 anos, fez um desenho na aula que mostrava mísseis russos dirigidos contra uma mulher e uma criança perto de uma bandeira ucraniana.



A diretora da escola contactou a polícia, que depois descobriu nas redes sociais do pai mensagens onde ele criticava a ofensiva russa.



Desde o início de março, Moskaliov está separado de sua filha, que foi enviada para um abrigo de menores. Na semana passada, porém, as autoridades declararam que a jovem foi entregue à sua mãe, de quem estava separada.



No âmbito de outro processo, Moskaliov pode perder seus direitos parentais.