Milhares deixam suas casas no EUA após incêndio em fábrica de reciclagem

Milhares de pessoas deixaram suas casas depois que um incêndio em uma fábrica de reciclagem de plásticos no estado de Indiana causou colunas de fumaça "tóxica".



"Quando o fogo começou, ele se espalhou para duas estruturas no local e um depósito ao ar livre", disse Dave Snow, prefeito da cidade de Richmond, cerca de 100 quilômetros a leste de Indianápolis, em entrevista coletiva.



"Era uma fábrica que coletava plástico e outros materiais para reciclar ou revender", disse.



Grandes colunas de fumaça preta eram visíveis nas imagens divulgadas pelas autoridades.



O chefe dos bombeiros do estado de Indiana, Steve Jones, declarou na terça-feira que a fumaça era "tóxica". Ele acrescentou nesta quarta que, embora contido, o fogo continuaria queimando por vários dias.



As autoridades decretaram uma zona de evacuação de 800 km ao redor do local, obrigando cerca de 2.000 pessoas a deixar suas casas, segundo autoridades e a mídia.



Este incêndio ocorre dois meses após o descarrilamento em Ohio de um trem que transportava produtos químicos, incluindo cloreto de vinila, um produto químico altamente inflamável e cancerígeno usado na fabricação de plástico. O acidente obrigou à evacuação de centenas de pessoas devido aos perigos de explosão e exposição à contaminação.



dax/