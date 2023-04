Agentes penitenciários do Equador encontraram nesta quarta-feira (12) seis detidos enforcados em uma prisão de Guayaquil, a cidade portuária onde foram registrados os piores massacres carcerários do país, informou o órgão encarregado de administrar as prisões (SNAI).



"Durante a fiscalização de pavilhões" na prisão Guayas N°1, os agentes penitenciários "encontraram seis pessoas privadas de liberdade penduradas", afirmou o SNAI em nota à imprensa.



Uma funcionário da entidade informou, em seguida, que os corpos foram encontrados em suas celas, enforcados.