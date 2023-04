Inflação dos EUA desacelera para 5% na comparação anual de março

A inflação dos Estados Unidos desacelerou para 5% em março, na comparação anual. Este é o nível mais baixo em quase dois anos, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (12).



Este é o menor patamar da queda dos preços desde maio de 2021, quando aumentaram mais 6% em fevereiro no período de 12 meses.



O palpite dos analistas era de que os preços subissem 5,1% em 12 meses.



A inflação foi de 0,1% em março - ante projeção de 0,2% -, após 0,4% em fevereiro.



Foi a queda dos preços da energia (-3,5% mensal e -6,4% anual) que favoreceu a desaceleração do índice geral da inflação.



A chamada inflação subjacente, que exclui setores voláteis como alimentos e energia, também desacelerou ligeiramente em um mês, para +0,4% ante +0,5% em fevereiro. No entanto, a taxa anualizada permaneceu elevada, situada em 5,6%, ante 5,5% no mês anterior.



Este nível ainda está longe da meta de inflação subjacente de 2% almejada pela Reserva Federal dos EUA (Fed), que aumentou os juros nove vezes seguidas em um único ano.



O aluguel e os custos de vida permaneceram em aumento (+0,6% apenas em março), assim como o transporte (+1,4%).



"Há sinais encorajadores... mas com a inflação subjacente ainda elevada, há uma boa chance do Fed continuar com seu ajuste com um outro aumento final de 25 pontos-base no próximo trimestre", disse Paul Ashworth, da Capital Economics.



A próxima reunião do comitê de política monetária está marcada para os dias 2 e 3 de maio.