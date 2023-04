Partido governante de Taiwan escolhe vice-presidente Lai como candidato presidencial

O partido governante de Taiwan nomeou nesta quarta-feira (12) o vice-presidente William Lai como seu candidato para as eleições presidenciais de 2024, escolhendo uma figura que tem falado mais abertamente a favor da independência do que a atual presidente, Tsai Ing-wen.



"Estou muito honrado por ter sido nomeado pelo Partido Democrático Progressista para participar das eleições presidenciais e defender o dever de proteger Taiwan", disse Lai em entrevista coletiva de seu partido.



O anúncio ocorre dois dias depois que a China encerrou oficialmente os exercícios militares perto de Taiwan.



Lai, de 63 anos, há muito era visto como o sucessor mais provável de Tsai, que terminará seu segundo mandato em maio de 2024.



Em janeiro, imediatamente após assumir a liderança do partido, Lai declarou que "o apaziguamento não pode comprar a paz" e exortou os taiwaneses a se unirem para proteger a ilha do regime autoritário chinês.



A China, que considera a ilha parte de seu território, aumentou sua pressão militar, diplomática e econômica sobre Taiwan desde a eleição de Tsai, em 2016.