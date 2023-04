Eurodeputado acusado de corrupção deixa cadeia para cumprir prisão domiciliar

A justiça belga decidiu, nesta terça-feira (11), libertar da cadeia e enviar para regime de prisão domiciliar com uso de pulseira eletrônica o eurodeputado Marc Tarabella, um dos suspeitos do caso de corrupção que abala o Parlamento Europeu.



O magistrado Antoon Schotsaert observou que a Câmara do Conselho - o tribunal que decide os termos da detenção - concordou em libertar Tarabella, detido em 11 de fevereiro.



A equipe jurídica do eurodeputado socialista confirmou que seu cliente ficará em liberdade sob vigilância eletrônica e indicou que ele segue à disposição dos investigadores.



O anúncio ocorre cinco dias após uma medida semelhante ser adotada para o italiano Pier Antonio Panzeri, outro ex-eurodeputado envolvido no escândalo 'Catargate'.



Das pessoas em prisão preventiva por envolvimento no caso, apenas Eva Kaili, a vice-presidente destituída do Parlamento Europeu, permanece sob custódia.



Tanto Tarabella como Kaili são suspeitos de terem interferido durante vários anos nas decisões do Parlamento Europeu para favorecer potências estrangeiras, supostamente Catar e Marrocos, em troca de propina. Ambos rejeitam as acusações, assim como os dois países.



Um quarto suspeito, o eurodeputado Andrea Cozzolino, foi detido e colocado em prisão domiciliar em 11 de fevereiro, na Itália.



Cozzolino contestou perante os tribunais italianos sua entrega à Bélgica sob um mandado de prisão europeu. A audiência perante o Tribunal de Apelação de Nápoles sobre sua extradição para a Bélgica foi adiada para 2 de maio.



Por fim, o assessor parlamentar Francesco Giorgi, companheiro de Eva Kaili, foi solto com pulseira eletrônica no final de fevereiro.



Este homem foi um dos primeiros presos quando investigadores belgas encontraram 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 7,8 milhões) em espécie em Bruxelas em 9 de dezembro, escondidos em bolsas e malas.