Millie Bobby Brown anuncia seu casamento

A atriz Millie Bobby Brown, estrela da série "Stranger Things", anunciou que vai se casar com seu namorado Jake Bongiovi.



A atriz de 19 anos usou o Instagram para dar a notícia, onde postou uma foto dela com Bongiovi, filho da lenda do rock Jon Bon Jovi.



A imagem, na qual ela aparece com um anel de noivado, acompanha a frase "Te amei por três verões, querido, e isso me encanta", um trecho da música de sucesso "Lover", de Taylor Swift.



Bongiovi também publicou o anúncio em sua conta do Instagram.



O casal está junto há cerca de dois anos e meio, e especulações sobre o anúncio têm ocorrido há semanas nas redes sociais.



A atriz britânica ficou famosa internacionalmente com a personagem Eleven no sucesso da Netflix "Stranger Things", cuja quinta temporada está prevista para estrear em breve.



Bongiovi, de 20 anos, também é ator e protagoniza a comédia "Rockbottom", prestes a ser lançada.



