Biden parte de Washington para Irlanda do Norte e Irlanda

O presidente americano, Joe Biden, deixou Washington nesta terça-feira (11) para uma viagem à Irlanda do Norte e à Irlanda, onde comemorará o 25º aniversário do Acordo de Paz da Sexta-Feira Santa e celebrará suas raízes familiares.



O avião Air Force One deixou a Base Andrews com destino a Belfast. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, receberá Biden no aeroporto da cidade, onde se firmou, em 1998, o Acordo da Sexta-Feira Santa, que pôs fim a três décadas de conflitos intercomunitários devastadores.



Em 10 de abril daquele ano, líderes nacionalistas pró-irlandeses - principalmente católicos - e sindicalistas pró-britânicos - sobretudo protestantes - chegaram a um acordo de paz após uma maratona de negociações envolvendo os governos de Londres, Dublin e Washington. A violência desse período deixou 3.500 mortos.



O acordo está sob nova tensão desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, o que gerou questões complexas sobre como administrar o comércio na fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Um acordo chamado "Marco de Windsor" foi alcançado em março para resolver essa disputa.



Antes de embarcar, Biden disse aos jornalistas que a prioridade de sua viagem é garantir que "os acordos da Irlanda e o acordo de Windsor se mantenham".



Incidentes eclodiram na segunda-feira na cidade fronteiriça de Londonderry, quando jovens encapuzados bombardearam veículos da polícia.



"O presidente Biden se preocupa profundamente com a Irlanda do Norte e tem um longo histórico de apoio à paz e à prosperidade" lá, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Irlanda do Norte, a repórteres na segunda-feira, na Casa Branca.



Sunak, do Partido Conservador, quer aproveitar o aniversário do acordo para apelar ao desbloqueio institucional, segundo Downing Street, pelo que a chegada de Biden é um momento chave nas comemorações.



O mandatário americano visitará Belfast, depois a capital da República da Irlanda, Dublin, e também a cidade de Ballina, no noroeste, onde seus ancestrais viveram antes de emigrarem para os Estados Unidos no século XIX.



- Um paz frágil -



Nos anos posteriores à assinatura do acordo, os paramilitares norte-irlandeses foram desarmados; a fronteira terrestre, desmantelada; e as tropas britânicas, retiradas do território.



Mas a paz na Irlanda do Norte talvez esteja mais frágil hoje do que em qualquer outro momento desde que o acordo foi assinado. Desentendimentos ligados ao Brexit e à violência por parte de alguns grupos ameaçam manchar a tão desejada paz na província.



Os serviços de segurança britânicos elevaram o nível de ameaça terrorista no mês passado, após a tentativa de homicídio de um policial.



Na segunda-feira, com a celebração dos 25 anos do acordo, Sunak destacou a necessidade de "se redobrarem" os esforços para cumprir "a promessa feita em 1998 e os acordos que se seguiram".



As instituições, nas quais republicanos e sindicalistas devem compartilhar o poder, estão paralisadas há um ano.



O Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês) boicota as instituições há mais de 14 meses para protestar contra as disposições especiais aplicadas à região após o Brexit, em vigor desde o início de 2021.



As medidas mantêm a Irlanda do Norte no mercado único europeu para evitar o retorno de uma fronteira física com a República da Irlanda, membro da União Europeia. O DUP teme, no entanto, que essas disposições afastem a região do Reino Unido e tornem mais provável uma Irlanda unificada, objetivo dos republicanos.



Em entrevista à emissora BBC, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que chegou ao poder em 1998, advertiu que o governo americano precisa ser "cuidadoso e sensível" com os unionistas.



O presidente americano se reunirá com seu homólogo irlandês, Michael Higgins, e com o primeiro-ministro Leo Varadkar, na quinta-feira. Também discursará no Parlamento irlandês e participará de um jantar no Castelo de Dublin.



Na sexta-feira, dirige-se a milhares de pessoas em Ballina, de onde seus antepassados emigraram no século XIX, fugindo da fome, para se estabelecerem na Pensilvânia.



A visita de Biden à Irlanda tem um significado pessoal, mas também tem certa importância política a um ano das eleições presidenciais de 2024, nas quais Biden deseja atrair eleitores que aspiram ao sonho americano.