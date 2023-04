Os deputados russos aprovaram nesta terça-feira (11) a criação de um sistema eletrônico de notificação de alistamento que facilitaria a mobilização de tropas em plena ofensiva na Ucrânia.



A câmara baixa do parlamento russo, a Duma Estatal, aprovou por unanimidade a legislação em segunda leitura, a etapa mais importante do sistema legislativo russo.



Até agora, as ordens de alistamento tinham que ser entregues pessoalmente.