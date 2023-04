Vulcão Shiveluch, no extremo oriente da Rússia, entra em erupção

O vulcão russo Shiveluch entrou em erupção nesta terça-feira (11) e lançou uma nuvem de cinzas na península de Kamchatka, no extremo oriente do país, o que representa risco para os aviões, anunciaram as autoridades locais.



A Equipe de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka (KVERT), que monitora as erupções na região, emitiu um código vermelho para a aviação devido a uma nuvem de cinzas que se deslocou centenas de quilômetros ao norte e sudoeste de Shiveluch.



"A erupção continua. Explosões de cinzas de até 15 km de altura podem acontecer a qualquer momento. A atividade em curso pode afetar aeronaves internacionais e de voo baixo", alertou o KVERT.



Um vídeo da erupção publicado no Telegram pelo prefeito da localidade de Ust-Kamchatsk, Oleg Bondarenko, mostra um muro de cinzas no horizonte.



O vulcão Shiveluch tem entre 60.000 e 70.000 anos, segundo a KVERT.



A península de Kamchatka tem uma população pequena. De acordo com o Programa de Vulcanismo Global do Instituto Smithsonian, quase 12.000 pessoas vivem em um raio de 100 km ao redor do vulcão Shiveluch.