Irlanda do Norte celebra 25 anos de paz

A Irlanda do Norte celebra nesta segunda-feira o 25º aniversário do acordo de paz da Sexta-Feira Santa, que acabou com três décadas de um conflito devastador intercomunitário, e receberá na terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



Em 10 de abril de 1998, Sexta-Feira Santa, os líderes nacionalistas pró-Irlanda - majoritariamente católicos - e os unionistas pró-Grã-Bretanha - principalmente protestantes - alcançaram um acordo de paz após negociações complexas que envolveram os governos de Londres, Dublin e Washington.



O acordo acabou com três décadas de violência, período que registrou mais de 3.500 mortes.



Um quarto de século depois, o cenário é mais de reflexão que de comemoração.



O dia de hoje transcorreu com tranquilidade, exceto pela cidade fronteiriça de Londonderry, onde houve distúrbios depois que a polícia foi atacada em um desfile não declarado de republicanos dissidentes.



Um veículo foi incendiado durante atos de violência, que não deixaram feridos.



"Que vergonha", reagiu a legisladora norte-irlandesa Kellie Armstrong, que disse que foram atos cometidos "por alguns que querem devolver a Irlanda do Norte a um período sombrio".



Várias figuras políticas visitarão o país esta semana, incluindo Biden, que tem origens irlandesas e chegará na terça-feira a Belfast, onde será recebido pelo primeiro-ministro britânico, Risihi Sunak.



"Recordamos hoje o início de um novo capítulo da história do povo norte-irlandês", afirmou Sunak em um comunicado.



Nos anos posteriores à assinatura do acordo, os paramilitares norte-irlandeses foram desarmados, a militarizada fronteira terrestre foi desmantelada e as tropas britânicas se retiraram.



- Bloqueio político -



Sunak destacou que o aniversário é a oportunidade para "celebrar aqueles que tomaram decisões difíceis, aceitaram compromissos e mostraram liderança".



As comemorações ocorrem em um momento em que as instituições regionais se encontram paralisadas devido aos atritos relacionados à saída do Reino Unido da União Europeia.



Por causa do acordo de paz, republicanos e unionistas devem compartilhar o poder nessas instituições. Mas o DUP as boicota há mais de 13 meses para protestar contra os dispositivos especiais aplicados na região após o Brexit, que entrou em vigor no início de 2021.



O partido teme que os dispositivos, que mantêm a Irlanda do Norte no mercado único europeu para evitar o retorno de uma fronteira física com a República da Irlanda - membro da União Europeia - afastem a região do Reino Unido e aumentem a probabilidade de uma Irlanda unificada, objetivo dos republicanos.



Em um contexto já difícil, a Irlanda do Norte subiu seu nível de alerta de ameaça terrorista após a tentativa de assassinato em fevereiro de um policial, reivindicada por dissidentes republicanos.



O ataque foi uma recordação cruel do tipo de violência que já foi comum nesta região de 1,9 milhão de habitantes.



Para a visita de Biden, mais de 300 agentes procedentes do restante do Reino Unido foram convocados.



- "Apoio internacional" -



O acordo da Sexta-Feira Santa, "como veremos quando o presidente Biden nos visitar esta semana, mantém um considerável apoio internacional de nossos aliados mais próximos", destacou Sunak.



O primeiro-ministro oferecerá uma "jantar de gala" e comparecerá a uma conferência sobre o tema na Queen's University de Belfast.



Biden quer aproveitar a visita para "destacar o progresso considerável desde a assinatura do acordo e recordar o compromisso dos Estados Unidos em apoiar o vasto potencial econômico da Irlanda do Norte", segundo a Casa Branca.



O presidente americano visitará em seguida a República da Irlanda, com escalas na capital Dublin, assim como nos condados de Louth (leste) e Maio (oeste), de onde partiram seus antepassados quando emigraram em meados do século XIX, fugindo como tantos outros de uma Irlanda devastada pela fome, para morar na Pensilvânia.